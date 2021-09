Terror, como a violência em geral, nada constrói, diz ministro Barroso sobre 11/9

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, usou as redes sociais neste sábado para lamentar os ataque às Torres Gêmeas e ao Pentágono, de 11 de setembro de 2001.



"20 anos atentados de 11/9, triste momento da história recente. Duas lições: 1. O terror, como a violência em geral, nada constrói. 2. Não se leva iluminismo e democracia a nenhum lugar do mundo com tropas, mísseis e tanques. Educação, cultura e justiça são as armas certas", escreveu o ministro, no Twitter.