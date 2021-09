EUA elogia formação de um novo governo no Líbano e clama por reformas 'urgentes'

Os Estados Unidos elogiaram nesta sexta-feira (10) a formação de um novo governo no Líbano, após uma espera de 13 meses, e pediram que a administração libanesa tome "ações urgentes" para reformar a deteriorada economia do país.



"Os Estados Unidos dão as boas-vindas ao anúncio de que os líderes do Líbano concordaram em formar um novo governo sob a liderança do primeiro-ministro indicado Najib Mikati, oferecendo esperança de que uma ação urgente seja tomada para atender às necessidades graves e aspirações legítimas do povo libanês", declarou o porta-voz do Departamento de Estado americano, Ned Price.



"Instamos a rápida aprovação do Parlamento para que este novo governo possa trabalhar em reformas concretas para lidar com a deterioração da situação econômica no Líbano," acrescentou.



O Líbano anunciou um novo governo nesta sexta-feira após 13 meses de intermináveis negociações políticas, o que agravou uma crise econômica sem precedentes que mergulhou milhões de pessoas na pobreza.



A formação de um novo governo foi condição para obter a ajuda internacional de que o país necessita com urgência, mas resta saber se será capaz de realizar as reformas necessárias e salvar o Líbano da falência.