Wall Street fechou em baixa nesta sexta-feira, em um mercado preocupado com as cifras macroeconômicas.



O Dow Jones teve o quinto dia de queda pela primeira vez desde junho, cedendo 0,87%, a 34.607,72 pontos. O Nasdaq perdeu mais 0,87%, a 15.115,49 unidades, enquanto o S&P; 500 caiu 0,77%, a 4.458,58 unidades.



Para Jack Ablin, da gestora de investimentos Cresset Capital, a sucessão de quedas está ligada a cifras macroeconômicas decepcionantes, que geram dúvidas sobre a saúde da economia americana.



