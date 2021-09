Chegada de refugiados afegãos aos EUA é suspensa após casos de sarampo

A chegada de voos com refugiados afegãos aos Estados Unidos foi suspensa por precaução, após a detecção de quatro casos de sarampo, informou nesta sexta-feira (10) a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki.



A decisão foi tomada a pedido das autoridades sanitárias e "como medida de precaução", explicou Psaki em coletiva de imprensa.



As pessoas afetadas foram colocadas em quarentena e um procedimento foi iniciado para determinar com quem tiveram contato.



"Pedimos agora a todos os afegãos que chegam para que estejam vacinados contra o sarampo", continuou Psaki.



A porta-voz da Casa Branca acrescentou que várias vacinas importantes, incluindo as vacinas triplas contra sarampo, caxumba e rubéola, foram administradas em bases que atendem afegãos nos Estados Unidos, enquanto se explora a possibilidade de inocular aqueles que ainda estão em bases no exterior.