Tornado provoca duas mortes na ilha italiana de Pantelária

Um tornado atingiu a pequena ilha italiana de Pantelária, próxima à Sicília, nesta sexta-feira (10), causando duas mortes e deixando quatro feridos, informou a defesa civil italiana.



O tornado provocou o capotamento de seis veículos, explicou a agência em sua página no Facebook, onde publicou imagens mostrando um carro colidido com uma casa e outro veículo que caiu amassado no meio de um campo.



Um bombeiro, que não estava de serviço, está entre os mortos.



Segundo a imprensa italiana, as fortes rajadas de vento também causaram danos à costa de uma ilha muito turística que se localiza entre o norte de África e a ilha da Sicília.



"Foi um espetáculo apocalíptico", declarou um motorista de ambulância que estava no local à agência italiana ANSA.



Pantelária, conhecida como a "pérola negra do Mediterrâneo", destaca-se por suas falésias de pedra vulcânica e suas fontes de águas termais. Celebridades como Giorgio Armani e Sting já passaram o verão lá.