El Salvador em alerta por chuvas que deixam um morto

A Proteção Civil de El Salvador declarou alerta vermelho nesta sexta-feira (10) em três municípios da costa do Pacífico, e amarelo e laranja no restante do país, devido às fortes chuvas que deixaram um morto.



O ministério da Educação suspendeu as aulas presenciais nas escolas do país até segunda ordem.



"Emite-se alerta estratificado em nível nacional", anunciou no Twitter o ministro do Governo, Juan Carlos Bidegain, que também preside a Direção Geral de Proteção Civil.



O alerta vermelho (ação para risco iminente) foi decretado nas cidades costeiras de Tecoluca, Jiquilisco e Puerto El Triunfo, cerca de 90 km a sudeste de San Salvador.



O alerta laranja (precaução por ameaça) vale para os departamentos de Chalatenango, no norte; Santa Ana, Ahuachapán e Sonsonate, no oeste; La Libertad e San Vicente, no centro; e Usulután, La Unión e Morazán, no leste.



O alerta amarelo (de prontidão para possível ameaça) foi declarado nos departamentos de San Salvador, Cuscatlán, Cabañas, La Paz e San Miguel.



O falecido foi arrastado pela forte correnteza de um rio que transbordou no departamento de Chalatenango, norte do país, disse Bidegain.



Foram registradas cheias em três rios, enquanto 16 rodovias foram "obstruídas" por deslizamentos de terra.