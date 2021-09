ABBA retorna ao top 10 das paradas britânicas após 40 anos

O lendário grupo pop sueco ABBA voltou ao top 10 de singles do Reino Unido pela primeira vez em 40 anos, com uma nova música de seu próximo álbum "Voyage", de acordo com o ranking oficial divulgado nesta sexta-feira (10).



"Don't Shut Me Down" ficou em nono lugar na lista dos 10 maiores sucessos britânicos da semana. A música é a segunda mais baixada nesta semana e foi ouvida 2,3 milhões de vezes em plataformas de streamings, disse o órgão responsável pela classificação.



É o primeiro single do ABBA a alcançar o top 10 do Reino Unido desde "One Of Us" em janeiro de 1982, acrescentou. É também o 20º single da banda a chegar ao top 10 do Reino Unido.



O título aparece em "Voyage", o primeiro álbum do ABBA desde "The Visitors" em 1981.



O lançamento foi anunciado em um evento em Londres na semana passada.



ABBA é um acrônimo para os primeiros nomes de seus quatro membros: Anni-Frid Lyngstad (75), Agnetha Fältskog (71), Björn Ulvaeus (76) e Benny Andersson (74). A banda se separou em 1982.



"Voyage", que contará com 10 faixas, estará à venda em 5 de novembro. O grupo também planeja fazer um show com hologramas.