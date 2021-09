Israel acusa Irã de continuar 'mentindo para o mundo' sobre seu programa nuclear

O primeiro-ministro israelense, Naftali Bennet, acusou o Irã, nesta sexta-feira (10), de continuar "mentindo para o mundo" sobre seu programa nuclear, poucos dias após a publicação de um relatório da AIEA que criticava a falta de cooperação de Teerã.



"Israel considera que a imagem refletida no relatório (da Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA) é extremamente séria, o que mostra que o Irã continua mentindo para o mundo e promove um programa de desenvolvimento de armas nucleares, violando suas obrigações internacionais", disse Bennet em um comunicado.



A AIEA constatou em um relatório divulgado na terça-feira que o Irã havia "dificultado seriamente", desde fevereiro de 2021, "suas atividades de monitoramento e controle" com a interrupção das inspeções pela agência da ONU.



Em sua declaração, o primeiro-ministro israelense apelou à comunidade internacional para "agir", já que "se mostrou sem fundamento a esperança de que o Irã esteja disposto a mudar de rumo graças às negociações".



"Somente uma posição firme da comunidade internacional, apoiada por decisões e ações, pode conseguir uma mudança de rumo para o regime de Teerã", acrescentou.



Como seu antecessor, Benjamin Netanyahu, Bennet acusa o Irã de tentar se equipar com uma bomba atômica, acusações negadas pela República Islâmica.



O acordo de 2015 exigia que o Irã reduzisse drasticamente seu programa nuclear em troca do levantamento das sanções, mas o Estados Unidos saiu unilateralmente do pacto em 2018 e, desde então, Teerã começou a violá-lo.