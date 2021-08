COVID-19: OMS descarta necessidade de terceira dose por enquanto

Países querem aplicar terceira dose, enquanto outros ainda aguardam a primeira injeção (foto: Patrick T. FALLON / AFP)

A Organização Mundial da Saúde (OMS) denunciou, nesta quarta-feira (18/8), o avanço dos países ricos para aanticovid e afirmou que os dados não demonstram a necessidade de administrar uma dose de reforço agora."Pensamos claramente que os dados atuaisque as doses de reforço sejam necessárias", declarou a cientista-chefe da OMS, Soumya Swaminathan, em coletiva de imprensa.A responsável explicou que é preciso "esperar que a ciência diga quando os reforços serão necessários, para quais grupos de pessoas e para quais vacinas".Do ponto de vista "moral e ético", a cientista criticou que os países ricos administrem a terceira dose "enquanto o resto do mundo espera sua primeira injeção".Os Estados Unidos anunciaram, pouco depois de suas declarações, uma campanha de reforço das vacinas da Pfizer e Moderna no final de setembro devido à preocupação das autoridades com uma queda da proteção imunológica.O órgão regulador de medicamentos dos EUA, a FDA, ainda precisar aprovar essa dose adicional.Israel já iniciou uma campanha semelhante para os idosos, apesar do pedido da OMS para uma moratória.Injetar uma terceira dose agora é como "distribuir coletes salva-vidas extras para quem", enfatizou nesta quarta-feira o diretor de emergências da OMS, Mike Ryan.O diretor-geral da organização da ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pediu aos líderes para mirarem além dos "estreitos objetivos nacionalistas"."Neste contexto, me surpreenderam as informações de que as vacinas da J&J fabricadas e embaladas na África do Sul saem do continente e vão para a Europa", acrescentou, pedindo ao laboratório para privilegiar a África.