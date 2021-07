Nova Zelândia convoca reunião de urgência da APEC sobre pandemia

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou nesta segunda-feira (12) uma reunião extraordinária dos líderes da APEC para melhorar a resposta da região Ásia-Pacífico à covid-19 e a seu impacto econômico.



Ardern sediará a cúpula anual do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), que será realizada on-line em novembro. Ela também convocou uma reunião virtual adicional na próxima sexta-feira para tomar ações imediatas sobre a crise.



A premiê disse que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e seu homólogo russo, Vladimir Putin, confirmaram sua participação, junto com "a maioria dos outros líderes da APEC", um fórum que também inclui México, Chile e Peru.



"Esta é a primeira vez na história da Apec que os líderes têm uma reunião adicional em nível de líderes e reflete nosso desejo de navegarmos juntos para sair da pandemia da covid-19 e da crise econômica", disse Ardern em um comunicado.



"As economias da APEC sofreram sua maior contração [desde a Segunda Guerra Mundial] no último ano, com a perda de 81 milhões de postos de trabalho: responder coletivamente é vital para acelerar a recuperação econômica da região", acrescentou.



A APEC reúne os países da bacia do Pacífico, dos Estados Unidos à Papua Nova Guiné. Em seu conjunto, eles representam em torno de 60% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial.



A Nova Zelândia, país anfitrião em 2021, já sinalizou sua intenção de acelerar o comércio de vacinas e de suprimentos médicos contra covid-19 em toda região.