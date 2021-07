OMS: ligação 'provável' entre problemas cardíacos e algumas vacinas anticovid

A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse nesta sexta-feira (9) que há uma ligação "provável" entre os casos de inflamação no coração e a injeção de vacinas contra a covid de RNA mensageiro, mas os benefícios do soro superam os riscos.



Especialistas do Comitê Consultivo Mundial da OMS sobre Segurança de Vacinas explicam que casos de miocardite - inflamação do músculo cardíaco - e pericardite - inflamação do revestimento do coração - foram registrados em vários países, especialmente nos Estados Unidos.



"Os casos relatados geralmente ocorreram alguns dias após a vacinação, mais frequentemente em homens jovens, e após a segunda dose das vacinas de RNA mensageiro contra a covid-19", disse ele.



Depois de revisar as informações disponíveis até o momento, os especialistas da OMS concluem que "as evidências atuais sugerem uma provável relação causal entre a miocardite e as vacinas de RNA mensageiro".



No entanto, observam que "os benefícios das vacinas de RNA mensageiro superam os riscos na redução de hospitalizações e mortes por covid-19.



Os especialistas da OMS também observam que os dados disponíveis sugerem que o curso imediato da miocardite e pericardite após a vacinação é geralmente leve e responsivo ao tratamento.



"Um acompanhamento está em andamento para determinar os efeitos de longo prazo" e atualizar as recomendações, dizem eles.



Em 23 de junho, as autoridades de saúde dos EUA indicaram que há uma relação "provável" entre os imunizantes contra a covid-19 da Pfizer e Moderna - vacinas de RNA mensageiro - e raros casos de inflamação cardíaca em adolescentes e adultos jovens, mas qualificaram que os benefícios dos remédios permanecem "muito sueriores" os riscos.



De acordo com a OMS, o Comitê de Avaliação de Risco de Farmacovigilância (CPVRA) da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) revisou os dados mais recentes da Europa, em sua reunião de 5 a 8 de julho, e confirmou uma relação causal plausível entre miocardite e vacinas de RNA mensageiro.



A miocardite é uma doença rara que, segundo os especialistas, geralmente é causada por um vírus. O sintoma mais comum é a dor torácica, geralmente tratada com a administração de antiinflamatórios ou, se necessário, com fornecimento de oxigênio.