26 colombianos e dois americanos por trás de assassinato de presidente haitiano (policía)

Pelo menos 28 pessoas participaram da execução do assassinato do presidente Jovenel Moise, informou a polícia do Haiti nesta quinta-feira (8), acrescentando que 26 delas eram colombianas e duas, americanas de origem haitiana.



"Prendemos 15 colombianos e os dois americanos (...). Três colombianos foram mortos e outros oito estão foragidos", disse o diretor-geral da Polícia Nacional, Leon Charles, em coletiva de imprensa.



Na quarta-feira, a polícia havia afirmado que quatro dos suspeitos foram mortos. Charles não explicou a discrepância.



De acordo com ele, "as armas e os materiais usados pelos criminosos foram recuperados".



Charles falou um dia depois que Moise e sua esposa Martine foram atacados por homens armados em sua residência particular na capital Porto Príncipe.



Moise foi morto a tiros no atentado e sua esposa ficou ferida. Ela foi levada para Miami em uma ambulância aérea e, segundo autoridades, sua condição é estável.



O país mais pobre das Américas agora não tem presidente nem Parlamento ativo, enquanto dois homens afirmam estar no comando como primeiro-ministro.



Charles prometeu que a caça aos outros supostos assassinos continuaria. "Vamos fortalecer nossa investigação e técnicas de busca para interceptar os outros oito mercenários", disse ele.