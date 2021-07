Seguranças do presidente do Haiti serão chamados para depor

O Ministério Público de Porto Príncipe convocou para depor os responsáveis pela segurança do presidente Jovenel Moise, assassinado na quarta-feira, anunciou nesta quinta-feira (8) o promotor da capital do Haiti.



"Ordenei à Direção Central da Polícia Judiciária (DCPJ) que recebesse depoimentos de todos os agentes de segurança próximos do presidente Jovenel Moise", declarou Me Bed-Ford Claude, comissário do governo de Porto Príncipe.



Os dois responsáveis pela segurança do presidente foram convocados para os dias 13 e 14 de julho, acrescentou.



"Se você é o responsável pela segurança do presidente, onde estava? O que fez para evitar esse destino para o presidente?" questionou Claude, encarregado de iniciar processos judiciais em nome da sociedade haitiana.



Moise foi baleado doze vezes em sua residência na manhã de quarta-feira. Sua esposa, ferida, foi levada para Miami, onde se recupera.