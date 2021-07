Pilotos envolvidos em caso 'Air Cocaine' são absolvidos

Os pilotos Pascal Fauret e Bruno Odos, condenados a seis anos de prisão em primeira instância no caso "Air Cocaine", tráfico de drogas entre a República Dominicana e a França, foram absolvidos nesta quinta-feira (8) pelo tribunal especial de apelação francês de Aix-en-Provence (Sul).



Para os demais acusados neste processo, o tribunal de recurso confirmou as condenações proferidas em primeira instância.



Os dirigentes da empresa de aviação, Pierre-Marc Dreyfus e Fabrice Alcaud, foram condenados a 6 anos de prisão, enquanto Ali Bouchareb, responsável pelo tráfico de drogas, segundo a acusação, foi condenado a 18 anos de prisão.



Seu motorista, Michel Ristic, foi absolvido em primeira instância.



Os pilotos Fauret e Odos sempre alegaram inocência, desde sua prisão, e seu advogado reiterou em sua longa defesa na quarta-feira que ambos não sabiam que havia 700 quilos de cocaína nas 26 malas que foram colocadas no Falcon 50 que se preparava para decolar de Punta Cana, República Dominicana, em março de 2013.



O julgamento do recurso começou na segunda-feira.



"Eu me declaro inocente, esta é a última vez", disse um dos dois pilotos, Bruno Odos, ao tribunal de apelação.



"Nunca mudei de posição em oito anos", disse o outro, Pascal Fauret.



Ambos foram condenados em primeira instância em 2019 a seis anos de prisão cada um por tráfico de drogas em uma associação criminosa.



Na ocasião, o tribunal considerou provado que os dois pilotos queriam transportar quase 700 quilos de cocaína a bordo do avião, do aeroporto de Punta Cana até Saint Tropez (sudeste da França), em março de 2013.



Os dois pilotos foram detidos na pista. Condenados a 20 anos na República Dominicana, protagonizaram uma fuga espetacular do país caribenho a bordo de uma lancha.