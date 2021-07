Missão da UE chega à Venezuela para explorar possível missão de observação eleitoral

Peritos eleitorais da União Europeia chegaram a Caracas para avaliar a possibilidade de envio de uma missão de observação para as eleições regionais de 21 de novembro, informou nesta quinta-feira (8) o ministério de Relações Exteriores da Venezuela.



A missão "vai realizar encontros com Poderes Públicos e atores políticos em preparação para o dia das eleições" em novembro, nas quais serão eleitos governadores e prefeitos, segundo tweet da chancelaria.



O presidente do Conselho Nacional Eleitoral, Pedro Calzadilla, informou em 25 de junho que a missão será composta por três funcionários e quatro especialistas eleitorais do bloco.



A UE, junto com os Estados Unidos e o Canadá, disse que está disposta a "rever" as sanções contra o governo do presidente Nicolás Maduro se uma negociação liderada pelos venezuelanos mostrar avanços para a realização de "eleições livres".



Uma comissão europeia já visitou a Venezuela em 2020 para tentar convencer as autoridades a adiar as eleições legislativas desse ano para que uma missão de observação as acompanhe.



Mas os esforços foram infrutíferos e as eleições foram realizadas, apesar do boicote do líder da oposição, Juan Guaidó, e seus aliados, deixando o caminho livre para o chavismo, que recuperou o controle do Parlamento com uma maioria esmagadora.



A UE considera que o Parlamento eleito em 2015, cujo mandato expirou em janeiro de 2021, é "a última expressão livre dos venezuelanos em um processo eleitoral".