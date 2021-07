Decisão do Uruguai coloca o Mercosul em 'situação delicada' (vice-chanceler do Paraguai)

O anúncio do Uruguai de que vai negociar acordos comerciais por fora do Mercosul coloca o bloco em situação delicada, admitiu nesta quarta-feira (7) o vice-ministro de Relações Econômicas e Integração do Paraguai, Raúl Cano.



"É uma situação delicada para o Mercosul. É uma decisão intempestiva e inoportuna, como foi dito na reunião de chanceleres desta quarta-feira", afirmou o vice-ministro.



O porta-voz paraguaio disse que "as decisões dos órgãos do Mercosul são tomadas por consenso e com a presença de todos os Estados partes", após relembrar o artigo 37 do Tratado de Assunção, que deu forma ao bloco.



O Uruguai comunicou sua decisão a seus parceiros nesta quarta-feira, em reunião virtual do Conselho do Mercado Comum dos chanceleres do bloco, que inclui Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai.