Os "supostos assassinos" do presidente do Haiti, Jovenal Moise, foram presos nesta quarta-feira (7), anunciou uma autoridade do país, menos de 24 horas após o ataque a tiros contra o mandatário do empobrecido país em sua residência.



"Os supostos assassinos (de Moise) foram interceptados pela Polícia Nacional em Pelerin pouco depois das 18h" locais (19h de Brasília), tuitou o vice-ministro das Comunicações, Frantz Exantus, acrescentando que mais detalhes serão fornecidos em breve.