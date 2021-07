Socorristas encerram buscas por sobreviventes de desabamento na Flórida

As equipes de resgate encerraram as buscas por sobreviventes entre os escombros do prédio que desabou no último dia 24 na Flórida, anunciou nesta quarta-feira a prefeita do condado de Miami-Dade, onde ocorreu a tragédia, que deixou 54 mortos.



"Tomamos a decisão extremamente difícil de passar de uma operação de busca e resgate para a recuperação de corpos", informou Daniella Levine Cava, assinalando que 86 pessoas estão desaparecidas.



As buscas, realizadas nas últimas duas semanas, permitiram encontrar apenas um sobrevivente, adolescente, no mesmo dia do desabamento de parte do prédio de 12 andares, que ocorreu de forma inexplicada, mesmo sua estrutura aparentando ter partes deterioradas.



O que restou do edifício, cuja estabilidade estava em risco, foi demolido no último domingo, com uma explosão controlada.