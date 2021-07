Explosão provoca incêndio em porto de Dubai

Um incêndio ocorrido nesta quinta-feira no principal porto de Dubai após uma explosão foi controlado, sem deixar vítimas, anunciou o serviço de comunicação do emirado.



Três moradores da área onde ocorreu a explosão relataram que portas e janelas de seus domicílios foram violentamente sacudidas pela detonação.



"O incêndio causado por uma explosão em um contêiner a bordo de uma embarcação no porto Jebel Ali está controlado; não houve feridos", tuitou o escritório de imprensa de Dubai. A notícia foi acompanhada de um vídeo em que bombeiros são vistos controlando as chamas na embarcação, repleta de contêineres, enquanto o fogo espalha detritos pela região.



O emirado de Dubai é considerado um local seguro.