Emirados selecionam primeira astronauta em formação

Os Emirados Árabes Unidos selecionaram, pela primeira vez, uma mulher para que treine para ser astronauta em seu programa espacial.



Escolhida entre milhares de candidatos, Nora al Matrushi, de 28 anos, é uma dos dois emiradenses selecionados para viajar ao espaço, um sonho que tem desde pequena, segundo disse em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (7) em Dubai, organizada pelo Centro Espacial Mohamed bin Rashid (MBRSC).



"Minha família por parte de mãe é de marinheiros. Diria que exploravam os oceanos. O termo 'astronauta' significa 'marinheiro das estrelas' em grego", declarou Matrushi, engenheira mecânica de profissão e natural de Sharjah, um emirado costeiro próximo a Dubai.



"Se eu posso, vocês podem. Se ninguém fez isso antes, é preciso seguir adiante e ser a primeira" a fazê-lo, acrescentou.



Junto a Mohamad al Mulla, de 33 anos, Matrushi partirá este ano para os Estados Unidos para treinar no Centro Espacial Johnson da NASA, em Houston (Texas).



Os Emirados já possuem dois astronautas: Hazza al Mansuri, que foi o primeiro astronauta emiradense a viajar para o espaço, e Sultan al Neyadi.



Os Emirados, ricos em petróleo, querem se tornar o primeiro país árabe a realizar um programa de exploração em Marte. Em 2020, lançaram a sonda "Hope", com o objetivo de investigar os segredos meteorológicos do planeta vermelho.