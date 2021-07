Empresa de tecnologia Wise tem IPO recorde na bolsa de Londres

A empresa de tecnologia financeira britânica Wise, especializada em transferências de dinheiro, fez seu IPO nesta quarta-feira (7) na Bolsa de Londres com uma avaliação de 8 bilhões de libras (11 bilhões de dólares), um recorde para uma empresa de tecnologia.



Com um preço fixado em 8 libras (11 dólares) por ação, a Wise, anteriormente conhecida como Transferwise, registrou o maior preço já visto na Bolsa de Londres para uma empresa de tecnologia em termos de avaliação, e o maior IPO realizado na bolsa de Londres no decorrer do ano.



A título de comparação, a plataforma de distribuição de comida a domicílio Deliveroo estreou na bolsa com um valor de 7,6 bilhões de libras no final de março, embora a operação tenha sido um fiasco, porque a ação afundou durante as primeiras sessões.



Até agora, Wise estava avaliada em 5 bilhões de dólares após receber um financiamento em julho de 2020.



A Wise optou por uma listagem direta, mais barata e transparente, segundo a empresa, do que uma estreia clássica na bolsa, que a teria obrigado a arrecadar fundos entre os investidores.



A entrada no mercado "ampliará a participação acionária da Wise e apoiará nossa missão de transferir dinheiro em todo o mundo de forma mais rápida, mais barata e mais fácil", declarou Kristo Käärmann, diretor-geral e fundador da empresa, em um comunicado divulgado no final de junho.



A empresa, criada em 2011, afirmou que ganhou clientes durante a pandemia, com um aumento do volume das transações, tanto particulares como profissionais.



A Wise é lucrativa desde 2017.



No exercício anual que terminou em março, a empresa contava com 6 milhões de clientes ativos e registrou 54,4 milhões de libras (75 bilhões de dólares) em transações. Possui 17 filiais em todo o mundo e 2.400 funcionários.



