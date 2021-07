Clientes alemães denunciam na Justiça a fabricante de automóveis Daimler

A fabricante de automóveis Daimler é alvo de uma ação judicial conjunta por parte de clientes alemães que querem uma reparação econômica no caso dos motores a diesel manipulados, disse nesta quarta-feira (7) a federação de consumidores VZBV, que já conseguiu uma grande indenização por parte da Volkswagen.



"A Federação de Organizações de Consumidores Alemães (VZBV) apresentou hoje (quarta-feira) uma ação coletiva contra Daimler no tribunal regional de Stuttgart (sudoeste)", aifirmou a VZBV em um comunicado.



"Queremos que Daimler assuma sua responsabilidade na manipulação (de motores) e que os consumidores sejam rapidamente compensados", afirmaram os advogados da VZBV.



A federação acusa a fabricante de Mercedes Benz de "instalar deliberadamente dispositivos" para manipular as emissões de CO2 em "vários de seus modelos de veículos" vendidos na Alemanha.



A acusação se refere especialmente aos modelos Mercedes GLC e GLK, que possuem motores OM 651.



A VZBV avalia os veículos em questão em "cerca de 50.000", número muito menor que no julgamento iniciado pela federação contra a Volkswagen.



Nesta ação anterior, a primeira deste tipo na Alemanha, a organização de consumidores obteve um megaprocesso aberto em setembro de 2019, que foi concluído alguns meses depois com um acordo extrajudicial.



Este acordo de compensação rendeu à Volkswagen mais de 750 milhões de euros (cerca de 887 milhões de dólares) em indenizações para mais de 235.000 clientes do grupo na Alemanha.



Foi "o maior acordo extrajudicial da história da Alemanha", de acordo com a VZBV.