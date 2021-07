Wall Street fecha dispersa em dia com queda de ações chinesas

A Bolsa de Valores de Nova York fechou dispersa nesta terça-feira (6), em um dia sem notícias econômicas para influenciar a sessão, embora várias ações chinesas tenham tido um dia difícil.



O Dow Jones perdeu 0,60%, a 34.577,37 pontos, o Nasdaq ganhou 0,17%, a 14.663,64 pontos, um novo recorde, enquanto o índice S&P; 500 expandido caiu 0,20%, para 4.343,55 pontos, de acordo com os números finais.



Na ausência de indicadores importantes, as notícias de crescimento abaixo do esperado no setor de serviços em junho foram suficientes para empurrar o mercado ligeiramente para baixo, embora logo tenha recuperado algo.



Normalmente em segundo plano, as empresas chinesas listadas em Wall Street ganharam as manchetes nesta terça-feira, por causa do "Uber chinês", Didi Chuxing, que após sua estreia na última quarta-feira, suas ações caíram 18,93%, a US$ 12,59 dólares.



Duas outras empresas chinesas, Full Truck Alliance (carregamento e reserva de caminhões) e Kanzhun (busca de emprego), que serão objeto de investigação pelos reguladores de seu país, tiveram queda de 6,41% e 15,95%, respectivamente.



O endurecimento dos reguladores chineses afetou as ações de muitas outras empresas do gigante asiático listadas em Wall Street, incluindo o empório virtual Alibaba, que perdeu 2,88%, a US$ 211,47.



