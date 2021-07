Milhares de civis da República Centro-Africana em 'perigo iminente' pela violência (ONU)

Milhares de civis da República Centro-Africana estão "em perigo iminente" devido à violência armada 300 km a leste da capital, em um país dominado pelos combates entre rebeldes e forças do governo e seus aliados, afirmou a ONU nesta terça-feira (6).



"Há uma semana, as vidas de milhares de civis estão em perigo iminente devido à violência armada em Alindao, onde alguns grupos da população foram particularmente atacados", informou o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA).



"Essas pessoas, que vivem um dia de cada vez, agora estão privadas de suas pequenas fontes de renda e os alimentos estão cada vez mais escassos. Vivem com medo", acrescentou.



No dia 30 de junho, um ataque perpetrado em Alindao por rebeldes da Unidade pela Paz na República Centro-Africana (UPC), um dos principais grupos armados, deixou 7 mortos, segundo o porta-voz dos Capacetes Azuis da Missão da ONU no país (Minusca). Entre os mortos estavam dois civis, indicou o OCHA.



A violência levou ao incêndio ou saque de casas e obrigou milhares de pessoas a abandonar suas casas, disse a OCHA, destacando que "a crescente insegurança impede qualquer assistência às pessoas afetadas por esta nova violência."



No final de maio, a ONU estimou que quase metade da população da República Centro-Africana sofre de "insegurança alimentar" devido à pandemia do coronavírus e à segurança precária.



O país está mergulhado desde 2013 em uma guerra civil, cuja intensidade, no entanto, diminuiu desde 2018.