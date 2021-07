Russa Yandex implantará robôs de entrega nos campi dos EUA

A gigante russa da Internet Yandex lançará seu serviço de entrega com robôs nos campi universitários dos Estados Unidos, informou a empresa nesta terça-feira(6).



O grupo disse em um comunicado que chegou a um acordo com a empresa de entregas norte-americana Grubhub para implantar seus pequenos veículos autônomos em dezenas de campi. A rede Grubhub possui 250 lojas.



"Estamos felizes em implantar dezenas de rovers, dando mais um passo na comercialização ativa de nossa tecnologia autônoma em diferentes mercados do mundo", disse o diretor do Yandex Self-Driving Group, Dmitri Polishchuk, em nota.



"Com o Yandex, estamos mudando a forma como os estudantes universitários experimentam a distribuição de refeições", disse Brian Madigan, gerente do Grubhub.



"Os campi universitários têm a reputação de serem de difícil acesso para automóveis, mas os robôs Yandex têm fácil acesso a eles", acrescentou.



De acordo com o Yandex, seus robôs autônomos são usados na Rússia desde o final de 2020, enquanto nos Estados Unidos são usados desde abril para entregar refeições em restaurantes em Michigan.



Apelidado de "Google russo", o Yandex oferece uma infinidade de serviços, de internet a táxis e entregas de alimentos.



