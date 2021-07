Os Estados Unidos consideraram "preocupante" nesta terça-feira(6) que o Irã esteja cada vez mais se afastando de seus compromissos nucleares e pediram ao país que acabe com suas "provocações".



"É preocupante que o Irã tenha optado por uma escalada", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price.



"Continuamos pedindo ao Irã que pare com suas provocações", disse ele.