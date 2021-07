Egito e Sudão recusam iniciativa da Etiópia de continuar enchendo reservatório no Nilo

Egito e Sudão rejeitaram a iniciativa da Etiópia de dar início à segunda fase de enchimento de seu controverso reservatório do Nilo sem um acordo, aumentando as tensões antes de uma reunião do Conselho de Segurança da ONU marcada para quinta-feira.



A chamada Grande Barragem do Renascimento da Etiópia (GERD), construída na parte superior do Nilo Azul, há muito tempo é objeto de conflito com o Egito e o Sudão, que temem por seus recursos hídricos.



O ministro egípcio da Irrigação, Mohamed Abdel Aty, anunciou na noite de segunda para terça-feira que havia sido informado pela Etiópia que a segunda fase de enchimento havia começado.



No entanto, a Etiópia não confirmou oficialmente esta operação. Um funcionário etíope, que pediu anonimato, limitou-se a indicar que ocorrerá "nos meses de julho e agosto" e que se trata de um processo natural, principalmente durante o período das chuvas de verão.



O Egito "rejeita firmemente esta medida unilateral", ressaltou Aty em um comunicado, para quem "representa uma violação das leis e normas internacionais que regulam projetos de construção em bacias compartilhadas dos rios internacionais".



Antes que ocorra a reunião do Conselho de Segurança da ONU na quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores egípcio Sameh Shukri se reuniu com seu homólogo sudanês, Mariam al-Mahdi, em Nova York.



Em notam, ambos expressaram sua "estrita rejeição" da iniciativa da Etiópia de encher o reservatório e pediram a este órgão que "apoiasse sua posição em um acordo vinculante para encher e operá-lo".