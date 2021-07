Tempestade Elsa avança para Flórida após passar por Cuba sem deixar grandes danos

A tempestade tropical Elsa avança, nesta terça-feira, 6, para a Flórida, no sudeste dos Estados Unidos, depois de passar por Cuba com chuvas torrenciais e ventos fortes, mas sem registrar maiores danos. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC) informou que a tempestade se dirigia para a costa oeste da Flórida a 19 km/h com "as condições começando a se deteriorar" no Florida Keys, o arquipélago no extremo sul do Estado. O centro emitiu um alerta de furacão "para partes da costa oeste da Flórida" às 5h (6h no horário de Brasília).



Elsa deixou rastros de destruição pelo Caribe, com um saldo de ao menos três mortes, e deve ganhar força depois que seguiu em direção ao mar pela costa noroeste de Cuba, na segunda-feira à noite. "Temos a previsão de um fortalecimento lento até esta noite, e Elsa poderia estar perto da força de um furacão antes que toque terra na Flórida", disse o NHC.



Mais de 100.000 pessoas foram evacuadas de áreas costeiras ou baixas em Cuba. O instituto meteorológico Insmet informou que Elsa registrou ventos de até 100 km/h em sua passagem pela ilha. As previsões mudaram e parece que Elsa se dirige mais ao oeste e, portanto, a península da Flórida evitará o pior da tempestade.



Em Surfside, na costa leste da Flórida, as autoridades demoliram no domingo à noite a parte que ainda restava de pé do prédio residencial que desabou parcialmente há quase duas semanas, por medo de que Elsa derrubasse a estrutura.



A prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, disse na segunda-feira à CNN que os socorristas estavam "muito esperançosos" de que, diante da mudança de rota de Elsa, não teriam que interromper as tarefas de busca por sobreviventes.



Vítimas



A tempestade Elsa deixou, até o momento, três vítimas mortais, duas na República Dominicana e uma em Santa Lúcia, durante sua passagem pelo Caribe, segundo a Agência de Gestão de Emergências de Desastres do Caribe (CDEMA). O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, disse no domingo no Twitter que houve danos apenas nos cultivos agrícolas do país.



Temporada de furacões



A Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês) prevê que a temporada de furacões de 2021, que já começou e dura até 30 de novembro, deve se "acima do normal" no Atlântico e produzirá de 13 a 20 tempestades com seis a dez furacões nomeados, dos quais de três a cinco de grande intensidade. Segundo a administração, o período de furacões no Leste do Pacífico deve produzir de 12 a 18 tempestades nomeadas, com 5 a 10 furacões, dos quais dois a cinco grandes proporções. (Com agências internacionais).