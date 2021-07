Acordo para liberar o barco que bloqueou o canal de Suez

A Autoridade do Canal de Suez (SCA) anunciou neste domingo (4) um acordo para liberar na próxima quarta-feira o gigantesco navio de contêineres "Ever Given", retido desde o final de março, quando bloqueou essa via marítima crucial para o comércio internacional.



O acordo foi fechado com o proprietário da embarcação, segundo nota da SCA. Uma cerimônia será realizada na quarta-feira para comemorar "a assinatura do acordo" e a "saída do navio", mantido no Grande Lago Amargo pelas autoridades egípcias, diz o texto.



Com capacidade para mais de 200 mil toneladas, o "Ever Give" ficou encalhado no dia 23 de março e bloqueou a circulação no canal, por onde passa cerca de 10% do comércio marítimo mundial, segundo especialistas.



O bloqueio durou seis dias. De acordo com a SCA, o Egito perdeu de US$ 12 milhões a US$ 15 milhões a cada dia que o canal esteve fechado.



No final de junho, a autoridade egípcia anunciou um acordo de compensação "inicial" entre o Egito e o dono do "Ever Given", após intensas negociações nas quais a seguradora do navio participou.



O principal ponto de discórdia entre o Egito e a empresa japonesa Shoei Kisen, dona do navio, era sobre o valor da indenização.



Inicialmente, o Cairo cobrava 916 milhões de dólares, mas no final baixou a quantia para 550 milhões de dólares. No total, 422 navios, que transportavam 26 milhões de toneladas de mercadorias, foram bloqueados em março por causa do incidente.