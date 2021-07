Reino Unido endurecerá penas contra migrantes ilegais

O Reino Unido está se preparando para aumentar a pena de prisão de seis meses para quatro anos para os migrantes que tentam entrar ilegalmente no país, que vivencia um recorde de chegadas pelo Canal da Mancha.



O país também quer aumentar para prisão perpétua a pena máxima aplicável a quem contrabandeia esses migrantes, que atualmente é de 14 anos de prisão.



Essas modificações anunciadas pelo Ministério do Interior serão incluídas em um projeto de reforma do sistema de asilo que será discutido no Parlamento britânico na terça-feira em meio a uma retomada na chegada de migrantes clandestinos.



No primeiro semestre de 2021, o Reino Unido bateu o recorde de migrantes chegando em pequenas embarcações pelo Canal da Mancha, que separa a ilha do Reino Unido do continente europeu.



Quase 6.000 migrantes cruzaram ilegalmente o canal entre janeiro e junho e, em breve, o total de 8.417 registrados durante o ano de 2020 pode ser ultrapassado em breve.



O governo conservador propôs em março a reforma do sistema de asilo para priorizar aqueles que vêm ao país legalmente.



De acordo com o Ministério do Interior, os migrantes que atravessam o Canal da Mancha devem previamente solicitar asilo nos países da União Europeia por onde transitam, mas escolhem "o Reino Unido como destino preferencial em relação a outros, utilizando rotas ilegais para para chegar".



É uma lei "justa, mas firme", informou a ministra Priti Patel.



Steve Valdez-Symonds, chefe da Anistia Internacional no Reino Unido, acusou o governo de "espalhar deliberadamente mitos e mentiras sobre asilo e imigração" e pediu que estabelecesse "rotas seguras" para essas pessoas.