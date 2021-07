Ao menos 43 desaparecidos após naufrágio de barco com migrantes na costa da Tunísia

Ao menos 43 pessoas estão desaparecidas após o naufrágio, na costa da Tunísia, de um barco que transportava 127 migrantes, anunciou um funcionário do Crescente Vermelho tunisiano neste sábado (3) à AFP.



"84 migrantes foram resgatados e 43 desapareceram depois que um navio que transportava 127 migrantes naufragou em frente a Zarzis (sul)", contou à AFP o diretor do escritório local do Crescente Vermelho tunisiano, Mongi Slim.



A embarcação saiu da costa da Líbia, segundo depoimentos de resgatados obtidos pela ONG.



Um comunicado do Ministério da Defesa da Tunísia indicou que a Marinha salvou "84 imigrantes clandestinos de diferentes nacionalidades" como Bangladesh, Sudão, Eritreia, Egito ou Chade na noite de sexta-feira para sábado.



No entanto, o ministério não especificou o número de desaparecidos.



Os resgatados têm entre três e 40 anos e estavam a bordo de um navio que naufragou na costa de Zarzis, acrescentou.



Segundo testemunhos dos sobreviventes, o navio deixou a costa de Zuara (noroeste da Líbia) "na noite de 28 a 29 de junho" com o objetivo de chegar à Europa.