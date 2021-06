O Canadá registrou nesta terça-feira (29) sua maior temperatura histórica na localidade de Lytton (oeste) pelo terceiro dia consecutivo, informaram os serviços meteorológicos canadenses, enquanto uma onda de calor mortal castiga o oeste do país e o noroeste do Pacífico nos Estados Unidos.



"Às 16H20, a estação climática de Lytton informou sobre 49,5°C, mais uma vez batendo os recordes de temperatura diária e de todos os tempos pelo terceiro dia consecutivo", publicou no Twitter o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas do Canadá, anunciando uma temperatura equivalente a 121 graus Fahrenheit.