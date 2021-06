Ex-procurador-geral da República Dominicana é preso acusado de corrupção

O ex-procurador-geral da República Dominicana foi preso nesta terça-feira (29), acusado de corrupção e lavagem de dinheiro.



Jean Alain Rodríguez, procurador-geral (PGR) entre 2016 e 2020, durante parte do governo do anterior presidente, Danilo Medina, enfrenta pelo menos oito acusações, que incluem fraude contra o Estado, suborno, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, de acordo com um comunicado do Ministério Público.



O ex-oficial compareceu voluntariamente à sede do Ministério Público, onde foi detido e transferido para um presídio na capital Santo Domingo.



Outras seis pessoas, assessores do ex-funcionário, foram acusadas dos mesmos crimes. Quatro estão detidas desde segunda-feira.



O atual presidente, o social-democrata Luis Abinader, prometeu uma cruzada contra a corrupção que ocorreu no governo de Medina.



Dois irmãos do ex-presidente foram presos em novembro de 2020 por suposta corrupção.



O país caribenho, com 10,5 milhões de habitantes, está na posição de número 137 (de 180) no ranking do índice de percepção de corrupção da ONG Transparência Internacional.



