Bolívia receberá um milhão de vacinas da Johnson & Johnson

Um milhão de vacinas contra a covid-19 da Johnson & Johnson chegarão à Bolívia nas próximas semanas, informou o presidente do país, Luis Arce, nesta terça-feira (29).



"Anunciamos ao povo boliviano que nas próximas semanas chegarão mais um milhão de vacinas Janssen da Johnson & Johnson", disse o presidente no Twitter.



A vacina Janssen é a quinta que a Bolívia usará em sua população. Já está usando a chinesa Sinopharm, a russa Sputnik V, a britânica AstraZeneca e a



A Bolívia, com 11,5 milhões de habitantes, acumulou mais de 435.560 infectados com o vírus e mais de 16.600 mortes, e se encontra em uma fase de desescalada de sua terceira onda.



Segundo o relatório do Ministério da Saúde, 1,8 milhão de pessoas receberam a primeira dose e mais de 676.500 a segunda.



O país sul-americano continua apressando a chegada das segundas doses da vacina russa Sputnik V, devido aos atrasos nas entregas.



A Bolívia recebeu mais de 15% das 5,2 milhões de doses acordadas no final de dezembro de 2020. As entregas ocorreram em diferentes quantidades entre março e junho deste ano.