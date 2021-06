Colônia israelense na Cisjordânia será evacuada e substituída por base militar

A colônia israelense de Eviatar, ilegal, situada no norte da Cisjordânia ocupada, será evacuada e substituída por uma base militar - anunciaram fontes israelenses, nesta segunda-feira (28), após várias semanas de tensões com os vizinhos palestinos.



Conforme acordo anunciado pelos colonos e confirmado pelo Ministério do Interior, os atuais ocupantes deixarão Eviatar nos próximos dias.



Suas casas móveis permanecerão no local e serão ocupadas pelo Exército, enquanto o Ministério da Defesa examina os direitos de propriedade das terras.



Desde o mês passado, cerca de 50 famílias israelenses vivem em Eviatar, uma colônia "selvagem", erguida sem aprovação perto da cidade palestina de Nablus, na Cisjordânia ocupada. Para o direito internacional, todas as colônias israelenses são ilegais.



Em um primeiro momento, o Ministério da Defesa fará de Eviatar uma base militar e, depois, construirá ali uma yeshivá (centro de estudos do Talmude), afirmou Yossi Dagan, presidente do conselho regional que administra as colônias do norte da Cisjordânia ocupada.



O Ministério diz que comprovará se pode criar, legalmente, uma colônia nesse lugar, explicou Dagan, acrescentando que o acordo firmado entre a ministra do Interior, Ayelet Shaked, e o primeiro-ministro, Naftali Bennet, contemplará essa possibilidade.



A instalação de dezenas de israelenses neste setor no início de maio, depois de um palestino matar um jovem colono, deu lugar a grandes manifestações por parte dos palestinos - sobretudo, no povoado vizinho de Beita.



Quatro palestinos morreram em confrontos com o Exército israelense em meio a esses protestos.