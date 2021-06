Cinco presos por deixarem toneladas de esterco na frente do Daily Mail em Londres

A polícia britânica informou neste domingo (27) que prendeu cinco pessoas por despejar esterco em frente à sede do tabloide Daily Mail em Londres, no marco de uma ação reivindicada pelo grupo ambientalista Extinction Rebellion.



"Por volta das 6h40 (2h40 em Brasília), um grupo de manifestantes despejou esterco de um caminhão em frente a um prédio" em Kensington, disse a polícia. "Eles subiram no andaime do lado de fora do prédio e amarraram faixas nele".



A polícia prendeu uma sexta pessoa, um homem de 54 anos, que tentou despejar esterco na frente de outro prédio no centro da capital britânica.



Em nota, o Extinction Rebellion informou que havia despejado sete toneladas de esterco de cavalo em frente à entrada do grupo dono do Daily Mail, como parte de um dia de protesto para "liberar a imprensa".



O grupo lamenta que "quatro bilionários" no Reino Unido controlem a maior parte da imprensa, que acusa de não noticiar adequadamente a crise climática.



Um evento também foi organizado no centro de Londres à tarde.



Em setembro de 2020, militantes do Extinction Rebellion bloquearam as impressoras, interrompendo a distribuição de jornais.



Daily Mail