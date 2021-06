Irã afirma que não tem obrigação de responder a pedidos de monitoramento da AIEA

O Irã não tem obrigação de responder ao pedido da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), órgão fiscalizador nuclear da Organização das Nações Unidas (ONU), sobre a prorrogação de um acordo de monitoramento, disse o enviado iraniano à AIEA, depois que o chefe da agência afirmou que uma resposta imediata do Irã era necessária.



O embaixador iraniano para o ONU Kazem Gharibabadi afirmou em seu Twitter que "qualquer decisão a ser tomada pelo Irã a este respeito, seria baseada apenas em suas considerações políticas, e a AIEA não pode, e não deve, considerá-la como algo a que tinha direito".



Segundo o diplomata, o registro de dados foi uma decisão política do Irã para facilitar as negociações ajudar seu sucesso, mas "não deve ser considerado uma obrigação em relação à Agência".