Tela de David Bowie, comprada por US$ 4, é vendida por US$ 87.600 no Canadá

A obra, intitulada DHead XLVI, foi pintada entre 1995 e 1997 como parte de uma série de retratos de David Bowie. Está assinada e datada de 1997 no verso (foto: AFP PHOTO /Cowley Abbott )

Um artista visionário

Uma pintura do cantor britânico, originalmente adquirida pelo equivalente a US$ 4 por um comprador em uma loja de caridade, foi vendida por US$ 87,6 mil (cerca de R$ 432 mil) em umon-line, informou uma casa de leilões nesta sexta-feira (25/6).Estimada entre 9 mil a 12 mil dólares canadenses, a pintura de 20x25cm retratando um perfil em um fundo vermelho e azul atraiu 12 interessados, segundo Rob Cowley, presidente da casa, com sede em Toronto.A pintura foi adquirida por um colecionador americano, de acordo com Cowley, que também especificou que o proprietário original ficou "chocado com o resultado final".As pinturas de David Bowie raramente batem martelo, e esta foi a primeira vez que uma de suas obras foi leiloada no, segundo a casa.Vendido pela primeira vez em 2001 em um site dedicado ao falecido cantor britânico, o quadro intitulado "" acabou em uma loja de caridade em Ontário, onde foi comprado por um homem anônimo pela soma de 5 dólares canadenses (cerca de US$ 4/quase R$ 20).Foi esse comprador que entrou em contato com a casa de leilões."A obra foi pintada entre 1995 e 1997 como parte de uma série de retratos de David Bowie (chamados Dead Heads ou DHeads)", que representava o próprio artista ou parentes, disse Rob Cowley à AFP antes da venda. "Está assinado e datado de 1997 no verso", detalhou.Chamado por muitos como o, David Bowie vendeu quase 140 milhões de álbuns durante sua carreira.Visionário em quase todas as suas práticas, ele teve uma influência inegável no mundo da, cinema, moda e arte.Bowie morreu de câncer em 10 de janeiro de 2016, dois dias após seu 69º aniversário.