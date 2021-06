Código-fonte da World Wide Web é o mais recente NFT à venda

O código-fonte de Tim Berners-Lee para a World Wide Web é o mais recente Token Non Fungible (NFT) que sai à venda.



A casa de leilões Sotheby's de Nova York vende o programa que abriu o caminho para a Internet que conhecemos hoje, mais de 30 anos depois de sua criação.



A venda começou em 23 de junho e termina na quarta-feira. O lance alcançou os 2,8 milhões de dólares nesta sexta-feira.



O pacote inclui uma versão animada das quase 10.000 linhas do código de Berners-Lee e uma carta do próprio cientista da computação de origem britânica.



"Há dez anos, não poderíamos fazer isso", disse Cassandra Hatton, vice-presidente da Sotheby's, em referência ao recente auge das NFT.



Hatton disse que esta obra é única pela sua importância para a criação da World Wide Web.



"Isso mudou todos os aspectos de sua vida", disse Hatton. "Nós sequer compreendemos completamente o impacto que tem em nossas vidas, e que continuará tendo".



Um NFT é um objeto digital como um desenho, uma animação, uma peça musical, uma foto ou um vídeo com um certificado de autenticidade criado pela tecnologia blockchain que está por trás das criptomoedas. Não pode ser falsificado ou manipulado de forma alguma.



Os NFT geram atualmente várias centenas de milhões de dólares em transações todo mês.



As vendas de NFT são realizadas em criptomoedas como o bitcoin em sites especializados, mas as casas de leilão tradicionais estão tentando tirar proveito do fenômeno.



O NFT mais caro da história foi vendido pela Christie's em março por 69,3 milhões de dólares.