Wall Street fecha com recordes

A Bolsa de Nova York fechou no azul nesta quinta-feira, impulsionada pelo acordo entre senadores republicanos e democratas sobre o plano de infraestrutura maciço apresentado pelo presidente americano, Joe Biden.



O Nasdaq, subiu 0,69%, a 14.369,71 pontos, e o S&P; 500, 0,58%, a 4.266,49 pontos, ambos batendo recode no fechamento. O Dow Jones teve alta de 0,95%, a 34.196,82 unidades.



"Foi a primeira boa notícia sobre a infraestrutura desde o começo das negociações", apontou Art Hogan, da National Holdings.



Entre as ações do dia, a Microsoft (0,53%) alcançou pela primeira vez 2 trilhões de dólares em valor de mercado, após apresentar a mais versão mais recente do Windows.



