Rainha Elizabeth II e Johnson têm primeira audiência presencial em mais de um ano

A rainha Elizabeth II realizou, nesta quarta-feira (23), sua primeira audiência semanal presencial com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, desde seu confinamento em março de 2020 devido à propagação do coronavírus.



Depois de mais de um ano de conversas telefônicas, a soberana de 95 anos e o chefe de governo conservador, ambos vacinados contra a covid-19, se reuniram no Palácio de Buckingham.



Os dois já se viram antes durante uma recepção em meados de junho, no primeiro dia da cúpula das economias do G7, no sudoeste da Inglaterra.



A monarca passou a maior parte do confinamento no Castelo de Windsor, ao oeste de Londres, exceto por uma breve estadia em sua residência escocesa de Balmoral.



Em sua passagem nesta quarta-feira por Buckingham, a rainha, que perdeu seu esposo Philip em abril, também presidiu uma entrega de condecorações após meses realizando-as por videoconferência em Windsor.



Os casos de coronavírus continuam aumentando no Reino Unido devido à variante Delta, detectada inicialmente na Índia.



As autoridades de saúde informaram nesta quarta-feira 16.135 casos positivos em 24 horas, o maior nível desde fevereiro, e 19 mortes adicionais, que elevam o total para 128.027 óbitos.