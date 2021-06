Moscou impõe passe sanitário anticovid-19 para ir a restaurantes

As autoridades de Moscou anunciaram, nesta terça-feira (22), a obrigatoriedade de se apresentar, a partir de 28 de junho, um passe sanitário para frequentar restaurantes.



A medida busca conter a propagação da covid-19, devido à variante Delta.



Os habitantes da capital russa terão de baixar um código QR do site da prefeitura, confirmando que foram vacinados, ou que contraíram a covid-19 nos últimos seis meses, ou que testaram negativo para um teste de PCR de menos de três dias, informou o prefeito Serguei Sobianin.



Moscou enfrenta um aumento considerável dos contágios. Segundo as autoridades, este surto se deve à variante Delta, que surgiu na Índia, e afeta quase 90% dos novos casos, como anunciou Sobianin há alguns dias.



O surto se viu favorecido por uma campanha de vacinação lenta, decorrente da desconfiança dos russos, pela ausência de restrições há meses e pelo descumprimento das normas de distanciamento social e do uso de máscara.