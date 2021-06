Abu Dhabi oferece vacinas contra a covid-19 aos turistas

Os Emirados Árabes Unidos lançaram discretamente o turismo de vacinas contra a covid-19: Abu Dhabi oferece, desde meados de junho, doses grátis a todas as pessoas com vistos emitidos pelas autoridades, incluindo os turistas.



Abu Dhabi, um dos sete emirados que integram a federação, não anunciou oficialmente a vacinação aos visitantes, mas as autoridades disseram em um comunicado muito breve em 11 de junho que as vacinas gratuitas contra o coronavírus foram aprovadas para todas as pessoas que possuem um "visto de entrada".



Até agora, apenas os cidadãos e os residentes permanentes eram vacinados nos Emirados, cuja população é formada aproximadamente por 90% de expatriados.



O aplicativo da Autoridade Sanitária de Abu Dhabi, Seha, oferece agora uma opção para que os visitantes recebam a vacina alemã-americana ou a vacina do laboratório chinês Sinopharm.



As pessoas com visto emitido por Abu Dhabi ou um passaporte "que dá direito a um visto na chegada" podem se inscrever no Seha para serem vacinadas, diz o aplicativo.



O Comitê de Abu Dhabi, encarregado de administrar a crise de saúde, também anunciou em meados de junho a possível vacinação de pessoas cujos vistos de residência ou de entrada expiraram, "pela sua segurança e saúde e levando em conta as circunstâncias excepcionais da pandemia."



