Dez crianças morrem em engavetamento causado por tempestade nos EUA

A tempestade Claudette foi o primeiro ciclone tropical a afetar os Estados Unidos em 2009 (foto). Problema se repete em 2021 e já causou enchentes e tornados (foto: Wikipedia)

Umprovocado pela tempestadematou 12 pessoas nos Estados Unidos, incluindo 10 crianças, no sábado (19/6), em uma rodovia em, a 55 quilômetros de Montgomery, capital do Estado do. Segundo autoridades locais, pelo menos 18 veículos se envolveram no acidente, que pode ter sido causado pelas fortes chuvas, que obrigaram motoristas a dirigir com baixa visibilidade.Entre os mortos havia um pai e uma filha, que estavam em uma SUV, e oito passageiros de uma van que transportava crianças de um abrigo para meninas administrado pelo condado, informou a mídia local."Este foi provavelmente o acidente mais horrível da história do condado de Butler", disse o xerife Danny Bond ao siteEle afirmou que ao menos dois dos veículos envolvidos no engavetamento eram caminhões de 18 rodas e pelo menos cinco pessoas ficaram feridas - Bond não soube informar a gravidade dos casos.Dois veículos pegaram fogo após a batida.O Conselho Nacional de Segurança no Transporte (NTSB, na sigla em inglês) informou que enviou 10 investigadores para a área no sábado para apurar as causas do acidente.