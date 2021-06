Milhares de brasileiros vão às ruas em protesto contra Bolsonaro

Milhares de pessoas tomaram as ruas de várias capitais brasileiras neste sábado (19) para protestar contra o presidente Jair Bolsonaro pela sua caótica gestão da pandemia, que deixa quase meio milhão de mortos no país.



Desde cedo, muitos se reuniram no Rio de Janeiro, Brasília e Recife, entre outras 15 capitais, defendendo slogans como "Fora Bolsonaro", "Fora genocida", "Governo da fome e do desemprego", "Vacina já" e "Vacina no braço e comida no prato".



"A postura dele em relação à covid e ao negacionismo é absurda. Ele já fugiu da realidade, do bom senso, não tem mais explicação, é muito surreal", disse Robert Almeida, um fotógrafo de 50 anos que compareceu ao protesto no Rio de Janeiro.



Os atos foram convocados pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, formadas por dezenas de organizações sociais e sindicais, apoiadas por partidos e líderes políticos, entre eles o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).



Lula, no entanto, não planeja participar dos atos, informou sua assessoria de imprensa. Dois dias antes, o ex-presidente disse que não queria que sua presença dominasse "uma manifestação convocada pela sociedade brasileira".



As pessoas que foram às ruas para protestar contra Bolsonaro usaram máscaras e expressaram sua preocupação pelo avanço da pandemia quando o país se aproxima de uma terceira onda de contágios.



Com quase meio milhão de mortos, o Brasil é o segundo país no ranking de mortalidade da pandemia.