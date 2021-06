EUA doa 2,5 milhões de vacinas anticovid a Taiwan

Os Estados Unidos anunciaram neste sábado (19) que enviaram 2,5 milhões de vacinas contra a covid-19 a Taiwan, que vive um aumento de casos apesar da boa administração da pandemia durante muito tempo, o que pode provocar a ira de Pequim.



"Nossa doação de 2,5 milhões de doses de vacinas está a caminho de Taiwan, cuja parceria sanitária com os Estados Unidos salvou vidas aqui e em todo o mundo", anunciou no Twitter o porta-voz da diplomacia americana, Ned Price.



É o triplo do prometido por uma delegação de senadores americanos que visitou a ilha no início de junho.



Taiwan, que está excluído da Organização Mundial da Saúde (OMS), foi elogiado por outros países pela eficácia de sua resposta inicial à pandemia, com poucos casos no ano passado.



No entanto, a ilha de 23 milhões de habitantes enfrenta um grande surto do vírus e acusa a China de dificultar seus esforços para obter vacinas.



A China reivindica Taiwan como uma de suas províncias e tenta manter a ilha isolada diplomaticamente.



Washington rompeu relações diplomáticas com Taipei em 1979 para reconhecer Pequim como único representante oficial da China. No entanto, os Estados Unidos ainda são o aliado mais poderoso de Taiwan e seu principal provedor de armas.



