'Desfile da Igualdade' reúne milhares de pessoas na Polônia

Milhares de pessoas participaram neste sábado (19) do "Desfile da Igualdade" em Varsóvia, organizado para defender os direitos das minorias sexuais na Polônia.



O Conselho Europeu classificou a Polônia em último lugar na União Europeia (UE) em direitos LGBTQIA+.



E em um relatório recente desta organização pan-europeia, também estimou que os líderes políticos poloneses agravaram a situação nos últimos anos.



A marcha, convocada por organizações de defesa dos direitos das minorias e com o apoio do prefeito de Varsóvia, o liberal Rafal Trzaskowski, percorreu o centro da capital sob um sol escaldante e ao som de música tocada por alto-falantes.



"O arco-íris não ofende ninguém" foi o lema apresentado durante a manifestação.



Em março, um tribunal absolveu três ativistas acusados de ofender os sentimentos religiosos ao colocar pôsteres da Virgem Maria com um halo de arco-íris.



De acordo com jornalistas da AFP, cerca de 20.000 pessoas, a maioria jovens, participaram da marcha. Nem a polícia, nem o conselho municipal divulgaram dados.



Segundo o chefe do partido conservador nacionalista Lei e Justiça (PiS), no poder desde 2015, Jaroslaw Kaczynski, os homossexuais constituem uma ameaça à família tradicional.



Com o apoio do governo, várias regiões ou localidades se declararam livres da "ideologia LGBTQIA+".