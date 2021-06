Vários feridos em distúrbios após dispersão de festa clandestina na França

Cinco policiais ficaram feridos e um jovem de 22 anos perdeu uma mão durante distúrbios registrados quando os agentes dispersaram uma festa clandestina que reuniu cerca de 1.500 pessoas no oeste da França, informaram as autoridades locais neste sábado (19).



Mais de 400 policiais intervieram durante a madrugada para impedir a "rave" em Bretanha, perto da cidade de Redon. Segundo a prefeitura, os jovens tentaram montar a festa no autódromo da cidade.



A festa foi organizada apesar do toque de recolher em vigor a partir das 23hrs, que será levantado no domingo devido à redução dos casos de coronavírus na França.



O prefeito do departamento Ille-et-Vilaine, Emmanuel Berthier, denunciou "distúrbios de grande violência".



Segundo o prefeito, "1.500 pessoas" se reuniram para uma festa de rave em homenagem ao jovem Steve Maia Caniço, que morreu em Nantes (oeste) há dois anos durante o Festival de Música ao cair no rio Loira quando a polícia interveio para dispersar uma concentração.



Segundo as autoridades, consultadas pela AFP, a polícia enfrentou "indivíduos muito violentos" que lançaram "coquetéis molotov" e outros objetos contra eles.



As autoridades haviam emitido uma ordem de proibição, temendo que uma festa rave pudesse reunir "várias centenas de participantes".