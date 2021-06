A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou oficialmente neste sábado (19) o fim da segunda epidemia de ebola na Guiné, alguns meses depois do ressurgimento desta doença derrotada graças à experiência adquirida entre 2013 e 2016.



"Tenho a honra falar neste dia da declaração do fim da doença do vírus ebola" na Guiné, disse o responsável da OMS, Alfred Ki-Zerbo, durante uma cerimônia em Nzérékoré (sudeste), onde o vírus reapareceu no final de janeiro.