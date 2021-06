Itália: Draghi defende política fiscal expansiva para preservar o crescimento

O primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, defendeu nesta sexta-feira, 18, uma política fiscal expansiva para preservar o crescimento, indicando ainda haver uma situação de "incerteza". Em discurso no Círculo da Economia, em Barcelona, o italiano indicou que bancos centrais e governos implementaram medidas fiscais de apoio que "sustentaram a economia" durante a pandemia.



No período, os "reguladores bancários concederam moratórias de empréstimos, bem como suspenderam algumas de suas regras prudenciais para evitar o risco de uma crise de crédito", indicou Draghi.



"Nossa meta mínima deve ser trazer de volta a atividade econômica pelo menos em linha com a trajetória anterior à pandemia", afirmou o ex-presidente do Banco Central Europeu (BCE). "Só então podemos dizer que superamos os efeitos da crise da saúde nas nossas sociedades e no emprego", avaliou.



De acordo com as previsões atuais, "não será possível alcançá-lo sem mais esforços", apontou sobre os objetivos, indicando que é preciso "agir com rapidez e eficácia".



"Com níveis de atividade mais elevados do que antes, conseguiremos compensar o aumento do endividamento registrado durante a crise", indicou sobre o tema da dívida, que preocupa a Itália. "Atendendo aos elevados níveis de endividamento mundial, as decisões das autoridades monetárias assumem particular relevância", apontou.